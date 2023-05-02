Рост городов и высокая плотность застройки побуждают правительства пересматривать подходы развития территорий. Раньше архитекторы и муниципалитеты считали, что для заселения новых территорий нужно построить жилые дома. Сегодня же считается, что люди придут, если построить комфортную городскую среду. Комфорт в большом городе стал одной из тем прошедшего Ташкентского инвестформу. «Газета.uz» приводит самое интересное из выступлений спикеров.

«Восприятие комфорта за последние 15 лет изменилось. Сегодня под комфортом подразумевается микроклимат и температура», — сказал Куба Снопек, польский исследователь и управляющий партнёр международной компании Direction, которая консультирует бизнес и города в вопросах урбанистики.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

Эксперт отметил некую схожесть Ташкента и Варшавы: города приблизительно одинаковой площади, формы и численности населения, оба имеют социалистическое прошлое, были разрушены, один — Второй мировой войной, другой — землетрясением, и затем отстроены заново.

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Куба Снопек рассказал, что в начале 1990-х в Польше начался экономический рост, страны ЕС активно инвестировали в страну. Польские архитекторы, администрация городов и жители стремились перенять европейскую идею комфорта, которая была присуща городам в те годы: под комфортом подразумевался визуальный порядок. Варшава много инвестировала в общественные пространства. По всему городу появились ровные, геометрической формы тротуары и газоны, городская мебель. Вместе с этой новой организованностью появилось очень много камня и бетона.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

«Сотни общественных пространство страны превратились в пустой и бетонный порядок, тогда как раньше они были „неорганизованными“, но зелёными», — сказал Куба Снопек.

Он добавил, что болезненную любовь муниципалитетов к такому порядку назвали «бетонозом», а жители городов начали проявлять недовольство потерей воды и зелени и пытались показать властям ошибочность бетонизации. Горожане стали измерять температуру воздуха летом: при наличии воды или тени она опускалась на несколько градусов.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

Со временем жителям удалось достучаться до архитекторов и властей, и сегодня вопрос комфортной температуры в городах больше не является камнем преткновения между ними. Сегодня в Варшаве разрабатывается новый генеральный план. Одна из его целей — создать так называемую сине-зелёную инфраструктуру, которая поможет, в том числе, снизить температуру в городе.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

«Сейчас мы находимся в одном из самых жарких городов на Земле. У Ташкента есть многовековая традиция борьбы с жарой. Люди знают, как это делать: здесь есть арыки, огромные деревья, вода, зелень, много тени», — сказал Куба Снопек.

По его словам, в Ташкенте он посетил как старогородские махалли, так и современные жилые микрорайоны, и повсюду встречал подтверждение тому, что создание городской среды с комфортной температурой у ташкентцев в крови. «Все знают, что делать, чтобы было прохладнее».

городское развитие, изменение климата, урбанистика

«Температура — это крайне важный вопрос городского комфорта. В будущем комфортными будут считаться прохладные города. Я знаю, что у Ташкента есть эти знания, и надеюсь, вы поделитесь ими!», — сказал Куба Снопек.

В отличие от развитых городов Европы, у Узбекистана есть все шансы и возможности избежать совершённые другими ошибки и построить устойчивые и комфортные города, отметил Тони Йоргенс, управляющий директор компании ESP. Design Studios, которая занимается разработкой генеральных планов городов и архитектурным дизайном.

При развитии новых территорий эксперт рекомендовал строить жильё в последнюю очередь. По его словам, десятки миллионов пустующих квартир в городах Китая говорят о том, что люди больше не приходят туда, где нет ничего, кроме жилья.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

Тони Йоргенс подчеркнул, что при проектировании и реализации генеральных планов городам в первую очередь необходимо думать о дорогах и транспорте. Поскольку изменить транспортные привычки людей сложнее, чем организовать новые способы передвижения, для новых территорий следует заранее спроектировать иерархию улиц — от магистральных до внутренних и пешеходных, — а также типы общественного транспорта и сеть велосипедных дорожек. Тогда при заселении территорий у людей уже будет сформирована привычки передвигаться спроектированным способом.

Затем необходимо определить места для зелёных зон. Их следует располагать таким образом, чтобы люди могли переходить из одного общественного пространства в другое. Проекты развития этих парков можно передавать разным архитектурным бюро, чтобы каждый привлекал жителей уникальными видами досуга.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

Несмотря на неэкологичность многоэтажных парковок, они являются решением проблемы отсутствия парковочных мест в городах, считает Тони Йоргенс. Такие сооружения могут органично вписаться в городской ландшафт, если прятать их за вьющимися зелёными насаждениями и деревьями.

городское развитие, изменение климата, урбанистика

Исходя из прогнозов заселённости территории необходимо спроектировать социальную инфраструктуру и коммерческие площади. Жилые кварталы желательно строить вертикально, добавил Тони Йоргенс. По его словам, приемлемой считается этажность многоквартирных домов от 7 до 24 этажей. Такая плотность жилой застройки позволит сохранить достаточно территории для детских садов и школ, парков и рекреационных зон, парковок и больниц, библиотек и концертных залов.