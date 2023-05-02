Рост городов и высокая плотность застройки побуждают правительства пересматривать подходы развития территорий. Раньше архитекторы и муниципалитеты считали, что для заселения новых территорий нужно построить жилые дома. Сегодня же считается, что люди придут, если построить комфортную городскую среду. Комфорт в большом городе стал одной из тем прошедшего Ташкентского инвестформу. «Газета.uz» приводит самое интересное из выступлений спикеров.

«Восприятие комфорта за последние 15 лет изменилось. Сегодня под комфортом подразумевается микроклимат и температура», — сказал Куба Снопек, польский исследователь и управляющий партнёр международной компании Direction, которая консультирует бизнес и города в вопросах урбанистики.





Эксперт отметил некую схожесть Ташкента и Варшавы: города приблизительно одинаковой площади, формы и численности населения, оба имеют социалистическое прошлое, были разрушены, один — Второй мировой войной, другой — землетрясением, и затем отстроены заново.

Куба Снопек рассказал, что в начале 1990-х в Польше начался экономический рост, страны ЕС активно инвестировали в страну. Польские архитекторы, администрация городов и жители стремились перенять европейскую идею комфорта, которая была присуща городам в те годы: под комфортом подразумевался визуальный порядок. Варшава много инвестировала в общественные пространства. По всему городу появились ровные, геометрической формы тротуары и газоны, городская мебель. Вместе с этой новой организованностью появилось очень много камня и бетона.





«Сотни общественных пространство страны превратились в пустой и бетонный порядок, тогда как раньше они были „неорганизованными“, но зелёными», — сказал Куба Снопек.

Он добавил, что болезненную любовь муниципалитетов к такому порядку назвали «бетонозом», а жители городов начали проявлять недовольство потерей воды и зелени и пытались показать властям ошибочность бетонизации. Горожане стали измерять температуру воздуха летом: при наличии воды или тени она опускалась на несколько градусов.





Со временем жителям удалось достучаться до архитекторов и властей, и сегодня вопрос комфортной температуры в городах больше не является камнем преткновения между ними. Сегодня в Варшаве разрабатывается новый генеральный план. Одна из его целей — создать так называемую сине-зелёную инфраструктуру, которая поможет, в том числе, снизить температуру в городе.





«Сейчас мы находимся в одном из самых жарких городов на Земле. У Ташкента есть многовековая традиция борьбы с жарой. Люди знают, как это делать: здесь есть арыки, огромные деревья, вода, зелень, много тени», — сказал Куба Снопек.

По его словам, в Ташкенте он посетил как старогородские махалли, так и современные жилые микрорайоны, и повсюду встречал подтверждение тому, что создание городской среды с комфортной температурой у ташкентцев в крови. «Все знают, что делать, чтобы было прохладнее».





«Температура — это крайне важный вопрос городского комфорта. В будущем комфортными будут считаться прохладные города. Я знаю, что у Ташкента есть эти знания, и надеюсь, вы поделитесь ими!», — сказал Куба Снопек.

В отличие от развитых городов Европы, у Узбекистана есть все шансы и возможности избежать совершённые другими ошибки и построить устойчивые и комфортные города, отметил Тони Йоргенс, управляющий директор компании ESP. Design Studios, которая занимается разработкой генеральных планов городов и архитектурным дизайном.

При развитии новых территорий эксперт рекомендовал строить жильё в последнюю очередь. По его словам, десятки миллионов пустующих квартир в городах Китая говорят о том, что люди больше не приходят туда, где нет ничего, кроме жилья.





Тони Йоргенс подчеркнул, что при проектировании и реализации генеральных планов городам в первую очередь необходимо думать о дорогах и транспорте. Поскольку изменить транспортные привычки людей сложнее, чем организовать новые способы передвижения, для новых территорий следует заранее спроектировать иерархию улиц — от магистральных до внутренних и пешеходных, — а также типы общественного транспорта и сеть велосипедных дорожек. Тогда при заселении территорий у людей уже будет сформирована привычки передвигаться спроектированным способом.

Затем необходимо определить места для зелёных зон. Их следует располагать таким образом, чтобы люди могли переходить из одного общественного пространства в другое. Проекты развития этих парков можно передавать разным архитектурным бюро, чтобы каждый привлекал жителей уникальными видами досуга.





Несмотря на неэкологичность многоэтажных парковок, они являются решением проблемы отсутствия парковочных мест в городах, считает Тони Йоргенс. Такие сооружения могут органично вписаться в городской ландшафт, если прятать их за вьющимися зелёными насаждениями и деревьями.





Исходя из прогнозов заселённости территории необходимо спроектировать социальную инфраструктуру и коммерческие площади. Жилые кварталы желательно строить вертикально, добавил Тони Йоргенс. По его словам, приемлемой считается этажность многоквартирных домов от 7 до 24 этажей. Такая плотность жилой застройки позволит сохранить достаточно территории для детских садов и школ, парков и рекреационных зон, парковок и больниц, библиотек и концертных залов.