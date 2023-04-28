Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с Таможенным комитетом и органами внутренних дел задержали несколько человек с наркотиками, сообщила пресс-служба СГБ.

Уроженец Бухары, 1969 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, задержан в Чиланзарском районе Ташкента при получении 300 гр опия, спрятанного в коробку от продуктов питания и переданного его знакомым жителем Денау. В ходе продолжения оперативных действий последний был задержан, в его доме было обнаружено и изъято 500 гр опия.

На таможенном посту «Фарход» в Бекабаде были задержаны жительница Душанбе (Таджикистан), 1982 г. р., и её дочь (2004 г. р.), пытавшиеся провезти 2,6 кг гашиша под одеждой.

В Алмазарском районе Ташкента задержан мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, у которого оказалось при себе 5 гр гашиша. В ходе оперативного мероприятия в его квартире было обнаружено ещё 649 гр гашиша.

В другом случае в Бектемирском районе был остановлен автомобиль Lacetti, в котором находились трое жителей Ташкента (1986, 1987 и 1990 г. р.). В салоне и багажнике были обнаружены 698 флаконов «Тропикамида»,115 упаковок рецептурного препарата «Регапен», а также 7 гр синтетического наркотика мефедрона. Кроме этого, в квартире владельца машины было изъято ещё 497 упаковок «Регапена».

По всем случаям возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

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