21 апреля, в первый день празднования Рамазан хайита, Ташкентский метрополитен начнёт работать на час раньше обычного — с 4:00, сообщила пресс-служба метрополитена.

Интервал движения поездов в пятницу будет соответствовать графику для рабочих дней. В предстоящие выходные поезда будут ходить с 5:00 по графику для выходных дней.

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что 21 апреля с 4:00 до 7:00 будут работать специальные автобусные маршруты для жителей, которые намерены посетить праздничную молитву в честь окончания месяца Рамазан.