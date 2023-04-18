В Акдарьинском районе Самаркандской области пресечена попытка незаконной продажи 3 га земли, относящейся к лесному хозяйству, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Гражданин А. Н. обещал продать землю Р. Т. за 25 тысяч долларов путём оформления документов якобы через своих знакомых. Он был задержан при получении аванса в размере 10 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса.