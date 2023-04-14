Второй Инклюзивный бизнес-форум состоится 27 апреля в Ташкенте в гибридном формате в гостинице Panarams Hotel Tashkent, сообщили «Газете.uz» организаторы, Общественное объединение инвалидов Ташкента «Шароит плюс».

Принять участие в форуме можно будет в режиме онлайн по Zoom, на YouTube и официальном сайте форума организуют прямую трансляцию.

Цели форума:

изменение восприятия работодателями соискателей с инвалидностью путём презентации успешных кейсов инклюзивного трудоустройства;

обсуждение проблематичных моментов при трудоустройстве людей с инвалидностью — вопросы к юридическому отделу и HR;

повышение осведомлённости частного сектора о субсидиях и льготах, предоставляемых государством инклюзивным работодателям;

повышение осведомлённости общества об инклюзивном трудоустройстве через локальные медиа-платформы.

На базе обсуждений с работодателями в частном секторе и с организациями людей с инвалидностью будет разработана аналитическая записка и передана в Министерство сокращения бедности и занятости Узбекистана.

Основные языки мероприятия: узбекский, русский и узбекский жестовый язык.

К участию в форуме приглашаются:

представителей крупного, среднего и малого бизнеса, заинтересованные в трудоустройстве людей с различными формами инвалидности;

лица с инвалидностью, которые ищут работу и подвергаются дискриминации по признаку инвалидности на рынке труда;

местные и зарубежные СМИ, а также блогеры.

Для участия в мероприятии офлайн и онлайн необходима предварительная регистрация.

Форум организовывается в рамках социального заказа Министерства сокращения бедности и занятости Узбекистана, реализуемого Общественным объединением инвалидов Ташкента «Шароит плюс».