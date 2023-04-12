Молодёжь Узбекистана, нуждающаяся в государственной поддержке, будет поимённо закреплена за каждым министром, его заместителями, хокимом областей, районов и городов, начальником сектора, ректором, командиром Национальной гвардии и воинских частей. Об этом на совещании 11 апреля заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Это система, которой нигде в мире нет. Молодые люди, исходя из проблем, закрепляются за каждым министром и его заместителями, хокимом и его заместителями, руководителями секторов и их заместителями, руководителями районного уровня. Это абсолютно революционная система. Президент определил, что теперь каждый руководитель министерства и ведомства будет напрямую вести диалог для достоинства человека и развития молодёжи, разрабатывать для себя [учебные] программы», — заявил замминистра молодёжной политики и спорта, директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

На совещании отмечалось, что будет внедрена совершенно новая система работы с молодёжью.

После изучения социального статуса, способностей и интересов молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет была разделена на три категории. Теперь было подчёркнуто, что они будут разделяться на основе конкретных критериев.

«Хорошая» категория: 4,4 млн молодых людей, которые хорошо учатся, открыли собственное дело, работают в официальном секторе, у которых есть способности, социально активны;

4,4 млн молодых людей, которые хорошо учатся, открыли собственное дело, работают в официальном секторе, у которых есть способности, социально активны; «Средняя» категория: 4,6 млн молодых людей, которые не смогли найти работу в официальном секторе из-за необходимости жизненных обстоятельств, но являются экономически активными;

4,6 млн молодых людей, которые не смогли найти работу в официальном секторе из-за необходимости жизненных обстоятельств, но являются экономически активными; «Тяжёлая» категория: 396 тысяч молодых людей, которые ожидают заботы и внимания государства и нуждаются в помощи.

Президент подробно остановился на третьей категории. Он сообщил, что 116 тысяч молодых людей имеют инвалидность, 30 тысяч имеют хронические заболевания, 32 тысячи молодых людей находятся на профилактическом лечении, 16 тысяч находятся под надзором службы пробации, 9000 регулярно пропускают занятия.

Шавкат Мирзиёев определил, что по 50 нуждающихся во внимании молодых людей из третьей категории будут поимённо закреплены за каждым министром, его заместителем, хокимом областей, районов и городов, начальником сектора, ректором, командиром Национальной гвардии и воинских частей. Они будут поддерживать профессиональное обучение и трудоустройство подопечных, помогать им в получении кредитов, субсидий и поручительств.

Кроме того, министерства и ведомства, хокимияты должны сосредоточиться на работе с 4,6 млн молодых людей, относящихся к «средней» категории, сказал он.