Министерство внутренних дел Узбекистана разыскивает подозреваемого в совершении преступлений в Намангане и обратилось к гражданам за помощью в его нахождении.

По данным МВД, Шерзод Умаров, 1989 г. р., проживающий в доме по улице Узбекистон в Намангане, 1 апреля в 23:30 обманным путём заманил к себе домой несовершеннолетнюю девочку из парка Бабура, пообещав отвезти её домой. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения в парке и на прилегающих улицах. Сообщается, что они применил силу и изнасиловал её.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса Узбекистана. Назначены судебно-медицинские экспертизы одежды пострадавшей, телесных повреждений и следов изнасилования.

«В ходе специального мероприятия по задержанию Шерзода Умарова подозреваемому удалось скрыться благодаря активному сопротивлению членов семьи сотрудникам [органов внутренних дел[», — говорится в сообщении МВД.

Короткое видео, снятое во время попытки задержания, распространилось в социальных сетях. На нём видно людей в форме на крышах соседних зданий, а также во дворе частного дома. Голос женщины кричит о нарушении прав и закона и называет имя и фамилию президента.

МВД также сообщило, что Шерзод Умаров 27 марта в 12:30 ехал на велосипеде в Намангане и на перекрёстке возле Дворца молодёжи избил двух парней, которые якобы перекрыли ему путь на ВАЗ-2106, после чего скрылся с места происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, гражданам нанесены телесные повреждения средней и лёгкой степени. По этому эпизоду в отношении Умарова было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса.

В сообщении МВД говорится, что Шерзод Умаров состоит на учёте 3-го отдела принудительного лечения Наманганской областной психиатрической больницы с диагнозом «Глубокое расстройство личности на фоне эпилепсии, первично-генерализированные судороги».

Ранее был неоднократно судим по следующим статьям:

— в 2006 году — по пункту «а» части 3 статьи 277 (Хулиганство, совершенное повторно или опасным рецидивистом) УК;

— в 2007 году — по пункту «а» части 3 статьи 169 (Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом) УК;

— в 2008 году — по пункту «в» части 2 статьи 165 (Вымогательство по предварительному сговору группой лиц) и по пункту «а» части 2 статьи 227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, совершенные в отношении паспорта или идентификационной ID-карты, военного билета) УК;

— в 2013 году — по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 118 (Изнасилование, совершенное группой лиц, сопряжённое с угрозой убийством), по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенные группой лиц, сопряжённые с угрозой убийством), по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 164 (Разбой, совершенный повторно, опасным рецидивистом, с проникновением в жилье), пункт «в» части 2 статьи 166 (Грабёж по предварительному сговору), пункт «а» части 2 статьи 138 (Насильственное незаконное лишение свободы с причинением физических страданий), пункт «а» части 3 статьи 118 (Изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет), пункты «в» и «б» части 2 статьи 277 (Хулиганство, совершенное группой лиц, сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия), пункту «а» части 2 статьи 127 (Вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ) УК;

— в 2021 году — по пунктам «в», «е», «л» части 2 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) УК.

«Учитывая, что гражданин на фото психически болен и крайне агрессивен, просим людей, которые встретят, быть осторожными и немедленно сообщить по короткому номеру 102 или в ближайшее отделение внутренних дел», — призвали в МВД.