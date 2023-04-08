Житель Пешкунского района Бухарской области отрезал уши ослу, после чего животное скончалось. Об инциденте утром в субботу сообщило Общество защиты животных «Mehr va Oqibat».

Видео животного, у которого из ран идёт кровь, опубликовал в интернете житель района. Он сообщил, что это сделал его односельчанин У. А. Когда ослик был меньше, он отрезал ему хвост, сообщил автор видео.

«Mehr va Oqibat» отправило данные об инциденте в МВД Узбекистана с просьбой найти виновного в жестоком обращении с животным и наказать его по закону.

Днём управление внутренних дел Бухарской области сообщило, что в отношении У. А. (1985 года рождения) оформлен административный протокол по части 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности — жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель либо увечье.

Дело направлено в районный суд. Наказание по этой статье предусматривает штраф от 5 до 10 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток.

По данным УВД, инцидент произошёл вечером 6 апреля. У. А. отрезал уши осла своего соседа якобы из-за повреждения его приусадебного участка.