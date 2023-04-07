В Ташкентской области планируется снести более двух десятков аварийных многоквартирных домов. Это предлагается проектом постановления Кабинета министра Узбекистана об улучшении жилищных условий населения путём реновации действующих аварийных и морально устаревших многоквартирных домов в области.

В документе отмечается, что при проведении инвентаризации жилищного фонда и инструментальных исследований аварийными были признаны 23 дома с 366 квартирами (21 двухэтажный и 2 четырёхэтажных дома) в Чирчике (15), Алмалыке (4), Уртачирчикском (1), Кибрайском (1) и Бостанлыкском (2) районах.

Сообщается, что от жителей домов поступило много обращений о строительстве нового жилья.

Строительство новых многоэтажных домов в массивах, где планируется реновация, будет финансироваться за счёт собственных средств предпринимателей, выигравших аукционы, а также кредитов банков и иных источников.

При этом проекты домов должны разрабатываться исходя из доходов населения конкретного района. Инженерные коммуникации (подключение к сетям электроснабжения, природного газа, связи и питьевого водоснабжения) будут проводить государственные компании за свой счёт, а благоустройство территорий, ремонт улиц и ирригационных сетей должен осуществляться за счёт средств местного бюджета.

На месте сносимых домов планируется построить дома не менее чем с пятью этажами в Уртачирчикском и Бостанлыкском районах и не менее чем с семью этажами — в Чирчике, Алмалыке и Кибрайском районе.

Строительные материалы от сноса старых домов предлагается оставить в распоряжении застройщиков.

Собственникам намечено выдать квартиры «под ключ» в новых домах. При этом их площадь должна быть равна или не меньше площади сносимой квартиры.

До передачи квартиры собственникам в течение 11 месяцев будет предоставлено временное арендное жилье в том же районе (городе) за счёт дополнительных источников местного бюджета городского хокимията или предпринимателей. Если строительство не завершат в срок, дальше аренду будет оплачивать инициатор проекта.

На недавнем совещании президент Шавкат Мирзиёев заявил, что для осуществления реновации жилья должна быть правовая основа. Для этого он предложил разработать проект закона «О реновации».