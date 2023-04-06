Обновлено: После того, как пожар был полностью ликвидирован, выяснилось, что в салоне грузовика погиб водитель.

Утром 6 апреля на 259-м км международной автодороги «Ташкент — Ош» на перевале Камчик произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и трёх легковых автомобилей, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате столкновения грузовик, перевозивший лакокрасочные изделия, воспламенился.

На место аварии сразу же прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар. Во время тушения одна сторона перевала была временно закрыта.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, их госпитализировали в ближайшее медучреждение.

«После того, как пожар был полностью ликвидирован, выяснилось, что в салоне грузовика погиб водитель», — добавили позже в МЧС.

Движение на перевале было восстановлено в 12:30.