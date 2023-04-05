Во вторник, 4 апреля, в столице Индонезии Джакарте Антитеррористический отряд полиции задержал четырёх граждан Узбекистана по подозрению в пропаганде терроризма в социальных сетях, сообщило индонезийское издание Antara.

Четверо узбекистанцев подозреваются в причастности к международной террористической организации «Катиба таухид валь джихад», заявил представитель полиции Ахмад Рамадан.

Подозреваемым от 26 до 40 лет. По данным полиции, они разными рейсами прибыли в Индонезию из Стамбула транзитом через Абу-Даби и Малайзию.

Двое подозреваемых приехали в Индонезию 6 февраля 2023 года. Двое других — через три недели, 27 февраля.

«Из четырёх подозреваемых трое имеют отношение к террористической организации, а четвёртый занимался их финансовой поддержкой и изготовлением поддельных документов», — сообщил представитель полиции.

Как отметил Ахмад Рамадан, один из подозреваемых, Б. А., был одним из лидеров организации в 2021 году и уехал из Узбекистана в Турцию, откуда его переправили в лагерь террористов в Сирии.

«В настоящее время МВД Узбекистана возбудило в отношении него уголовное дело в связи с пропагандой радикальной идеологии», — отметил Рамадан.

Представитель полиции Асвин Сирегар сообщил, что все четверо пока не арестованы. «Пока они не арестованы. Мы согласовываем свои действия с заинтересованными сторонами», — добавил он.