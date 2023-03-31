2−4 апреля по предгорным и горным районам Узбекистана пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливневые дожди и град, предупредил Узгидромет.

1−4 апреля местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, по северу и пустынной зоне — с порывами до 22−25 м/с с пыльным позёмком.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 2−4 апреля в предгорных и горных районах селе-паводковые явления возможны:

по Кашкадарьинской области : Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;

по Сурхандарьинской области : Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы;

Музрабатский по Самаркандской области : Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;

по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы ;

; по Джизакской области : Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;

по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;

по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;

по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;

по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.