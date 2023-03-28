«Предел скорости» мировой экономики — максимальные долгосрочные темпы, которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, — к 2030 году упадёт до самого низкого значения за 30 лет, говорится в новом докладе Всемирного банка.

Для повышения производительности труда и предложения рабочей силы, увеличения объёма инвестиций и торговли, а также использования потенциала сектора услуг необходимо проводить амбициозную политику, отметили аналитики ВБ.

В докладе «Ухудшение перспектив долгосрочного роста: тенденции, ожидания и политика» содержится первая комплексная оценка долгосрочных потенциальных темпов роста производства после пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину. Эти темпы можно рассматривать как «предел скорости» мировой экономики.

Авторы доклада фиксируют тревожную тенденцию: почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание в течение последних трёх десятилетий, теряют силу.

В результате в период с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год.

Столь же резкое снижение произойдёт и в странах с развивающейся экономикой: темпы роста упадут с 6% в год в период с 2000 по 2010 год до 4% в год в оставшуюся часть этого десятилетия. В случае глобального финансового кризиса или рецессии это снижение будет гораздо более глубоким.

«Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие, — заявил главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл. — Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьёзные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата. Однако это снижение можно обратить вспять. Предельную скорость мировой экономики можно повысить — с помощью политики, которая поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции».

Анализ показывает, что потенциальные темпы роста ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта (до среднегодовых темпов в 2,9%), если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику. В результате ожидаемое замедление темпов роста может превратиться в ускорение роста мирового потенциального ВВП.

«Наш долг перед будущими поколениями — разработать такие меры политики, которые обеспечат надёжный, устойчивый и инклюзивный рост, — отметил один из ведущих авторов доклада и директор группы прогнозов ВБ Айхан Косе. — Сейчас для возобновления роста необходимо предпринять решительные коллективные меры в области политики. На национальном уровне каждой развивающейся экономике необходимо будет воспроизвести свои лучшие показатели за 10 лет по целому ряду направлений политики. На международном уровне меры реагирования будут предполагать укрепление глобального сотрудничества и активизацию усилий по мобилизации частного капитала».

В докладе приводится несколько вариантов политики, причём в нескольких областях речь идёт о совершенно новых подходах. В нем представлена первая в мире всеобъемлющая база данных в открытом доступе, которая содержит различные показатели потенциального роста ВВП и охватывает данные по 173 странам за период с 1981 по 2021 год. В нем также впервые оценивается, каким образом краткосрочные экономические потрясения, — такие как рецессии и системные банковские кризисы, — снижают потенциальный рост в среднесрочной перспективе.

«Рецессии, как правило, приводят к снижению потенциального роста, — отметила один из ведущих авторов доклада и менеджер в группе прогнозов ВБ Франциска Онсорге. — Системные банковские кризисы наносят более значительный немедленный ущерб, чем рецессии, однако их воздействие со временем ослабевает».

В докладе обозначены конкретные меры политики на национальном уровне, которые могут иметь важное значение для поддержания потенциального экономического роста в долгосрочной перспективе:

Согласование кредитно-денежной, налогово-бюджетной и финансовой систем: Благодаря надёжной макроэкономической и финансовой политике можно смягчить последствия подъёмов и падений бизнес-циклов. Регуляторам следует уделять первоочередное внимание сдерживанию инфляции, обеспечению стабильности финансового сектора, сокращению задолженности и возврату к осмотрительности в бюджетной сфере. Такая политика может помочь странам привлечь инвестиции, внушая инвесторам доверие к национальным институтам и политике.

Наращивание объёмов инвестиций: В таких областях, как транспорт и энергетика, климатически оптимизированное сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, а также земельные и водные системы, грамотные инвестиции, согласованные с ключевыми целями в области борьбы с изменением климата, способны повысить потенциальный рост на 0,3 процентного пункта в год, а также укрепить устойчивость к стихийным бедствиям в будущем.

Снижение издержек, связанных с торговлей: Из-за торговых издержек — в основном, связанных с доставкой, логистикой и нормативно-правовым регулированием — стоимость товаров, которыми сегодня торгуют на международных рынках, фактически удваивается. Если бы страны с самыми высокими затратами на доставку и логистику переняли практику содействия торговле и другие методы стран, где такие затраты минимальны, то они смогли бы сократить торговые издержки в два раза. Кроме того, связанные с торговлей издержки можно снижать таким образом, чтобы не наносить ущерба климату. Это возможно благодаря устранению нынешнего перекоса в сторону углеродоемких товаров, присущего тарифным сеткам многих стран, а также снятию ограничений на доступ к товарам и услугам, не наносящим ущерба окружающей среде.

Задействовать возможности, которые предоставляет сектор услуг: Сектор услуг может стать новым двигателем экономического роста. Экспорт профессиональных услуг, предоставляемых в цифровом формате и связанных с информационно-коммуникационными технологиями, в 2021 году превысил 50% от общего объёма экспорта услуг по сравнению с 40% в 2019 году. Если это изменение приведёт к более эффективному предоставлению услуг, то оно может обеспечить значительный прирост производительности.

Повышение экономической активности населения: Около половины ожидаемого замедления потенциальных темпов роста ВВП в период до 2030 года будет обусловлено изменением демографической ситуации, включая сокращение численности населения трудоспособного возраста и снижение экономической активности населения по мере его старения. Если общий показатель экономической активности населения удастся повысить до уровня, который соответствует максимальному значению его роста, зафиксированному за 10 лет, то к 2030 году темпы потенциального роста мирового ВВП могут вырасти на 0,2 процентного пункта в год. В некоторых регионах, таких как Южная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, повышение уровня экономической активности женщин до среднего уровня для всех стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой способно ускорить ежегодные темпы потенциального роста ВВП на целых 1,2 процентного пункта в период с 2022 по 2030 год.

В докладе также подчёркивается необходимость укрепления глобального сотрудничества. Международная экономическая интеграция способствовала глобальному процветанию на протяжении более чем двух десятилетий с 1990 года, но сейчас ее эффект ослаб, отметили аналитики. Крайне важно восстановить ее, чтобы стимулировать торговлю, ускорить действия по борьбе с изменением климата и мобилизовать инвестиции, необходимые для достижения Целей в области устойчивого развития, подчеркнули авторы доклада.