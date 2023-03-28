С 5 по 9 апреля в Государственном Большом академическом театре имени Алишера Навои пройдёт фестиваль «Очарование балета», сообщается на сайте театра.

В рамках фестиваля Большой театр Беларуси 5 апреля представит балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева. Легендарный спектакль живёт на белорусской сцене уже более 40 лет. В Узбекистане его увидят впервые.

«„Спартак“ — одна из самых массовых постановок театра, в спектакле принимают участие около 50 артистов. Именно они расскажут историю самого известного восстания против Рима — под предводительством благородного фракийца Спартака, имя которого живёт в веках», — отмечается на сайте Большого театра Беларуси.

Ведущие солисты театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев 7 апреля выступят в знаменитом «Лебедином озере» Петра Чайковского.

Ещё один спектакль, воссоздающий мир Востока, с изысканными костюмами и оригинальной хореографией — балет «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова будет показан 8 апреля. В главных партиях — ведущие солисты Азербайджанского Академического театра оперы и балета Аян Эйвазова и Анар Микаилов.

В рамках фестиваля на сцене театра 9 апреля покажут балет «Жалолиддин Мангуберди» Рустама Абдуллаева.