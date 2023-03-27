Абитуриентов за нарушение порядка проведения экзаменов и использование запрещённых технических средств могут начать отстранять от сдачи вступительных экзаменов в вузы на 5−7 лет. Об этом заявил директор Агентства по оценке знаний и навыков (бывший Государственный центр тестирования) Маджит Каримов.

«Абитуриенты, которые нарушили порядок, совершили грубую ошибку или использовали запрещённые [технические] устройства, будут отстранены. Наблюдатели, допустившие ошибки, тоже будут отстранены», — заявил он.

По его словам, сейчас преподавателей и других сотрудников вузов за нарушения можно исключить из базы наблюдателей, но для абитуриентов санкций в законодательстве не предусмотрено.

В связи с этим совместно с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой разрабатываются нормативно-правовые акты, которые позволят отстранять абитуриентов-нарушителей от сдачи вступительных экзаменов и лишать их статуса студента, если во время совершения нарушения они уже обучались в вузе.