Субботним утром двор жилого дома №45, расположенного в самом центре города на проспекте Амира Темура, наполняет предпраздничная суета. Повсюду слышны цветочные ароматы, играет национальная музыка, на столах красуются восточные угощения. На стеллажах и столах профессиональные садоводы и цветоводы раскладывают растения, аксессуары. Ждут первых посетителей.

«Я и не знала, что в Ташкенте есть такие красивые дворы», — раздаётся голос в толпе.





Винтажные столы и стулья, декоративные скульптуры, старинные кувшины и блестящий в лучах солнца раритетный автомобиль — организаторы ярмарки в лице жителей дома №45 украсили внутренний двор просто, со вкусом и ностальгической теплотой к духу старого Ташкента, который хранит в себе строение архитектора Георгия Сваричевского. Подобные праздники, по словам людей, только помогают укреплять лучшие традиции гостеприимства и добрососедства.

«Мы привыкли отмечать все праздники с соседями, угощать друг друга. В прошлом году начали проводить у себя маленькие домашние фестивали: „Блошку“, „Дармарку“. Когда я увидел объявление в группе „Дачник.уз“ о том, что участники хотят провести ярмарку цветов, то подумал: почему бы не устроить её в нашем дворе», — говорит Влад Заманов, организатор ярмарки и житель дома №45.





На подготовку «уДачного базара» ушла неделя. Жители дома №45 взяли на себя организацию музыкального сопровождения, угощений и развлечений, за цветочную программу отвечали ландшафтный дизайнер Ольга Рахимова и более 50 цветоводов, включая участников группы «Дачник.уз».

«Я часто бываю на цветочных выставках за границей. Захотелось провести что-то такое и у нас, к тому же весна — пора цветения. Были сложности с тем, чтобы собрать представителей цветочных магазинов и питомников. Не все смогли присоединиться, но зато приехали горожане со своими растениями. Наша цель сегодня — объединить цветоводов, обменяться опытом и создать такую атмосферу, в которой можно отдохнуть душой», — говорит Ольга Рахимова, соорганизатор ярмарки.





«Дачники» со всего города привезли растения в горшках, семена однолетних трав и саженцы деревьев. Магазины знакомили гостей со своим ассортиментом, в котором преобладали орхидеи, азалии, спатифиллум, известный как «женское счастье». Студия флористики Le Bouton и бутик Lisa собирали букеты из роз, тюльпанов, лилий, калл, гиацинтов, фрезий, гербер и хризантем. На ярмарке можно было найти даже искусственные цветы — в виде композиций, венков и гирлянд для тех, кто пока не очень хорошо справляется с уходом за настоящими.





Плотным кольцом людей окружён стол с кактусами и суккулентами. Растения, любящие свет и неприхотливые в уходе, привлекают покупателей. Лариса Кабоснидзе всю свою жизнь в домашней теплице выращивает всевозможные виды суккулентов и создаёт из них композиции в разной посуде. Любовь к растениям передалась от мамы. В керамических горшках и тарелках у женщины представлены каменные розы, эхеверии, толстянки, драцены, калатеи, хамедореи.

«Я впервые участвую в подобной ярмарке. Привезла не все свои растения — для начала хотела показать себя людям. Познакомилась с такими же цветоводами и продала почти все свои цветочные композиции. В следующий раз возьму больше», — рассказывает Лариса Кабоснидзе.





За соседним прилавком мама с дочкой рассматривают горшки в форме лягушки и крокодила, внутри которых «поселились» тёмно-зелёные и бордовые очитки — травянистые суккулентные растения с мелкими цветками, похожими на звёзды. Разведением садовых цветов Надежда Назри, женщина по другую сторону стола, занимается более 20 лет, в свободное время лепит и расписывает цветочные горшки. На ярмарку привезла и то, и другое. Одна горечь — зима с аномальными морозами погубила почти всю её коллекцию.

«Я всё выращиваю в саду, потому что в доме всего одно окно, мало света. В коллекции растений, которые смогли пережить зиму, остались герани, пеларгонии, эхинацеи, флоксы, петунии. Их привезла на продажу. На ярмарке надеюсь найти свежие саженцы и посадить их у себя на земле», — делится Надежда Назри.

Елена Ли приехала на ярмарку, чтобы пристроить в хорошие руки свои дачные растения, а также предложить горожанам расцветить жизнь пушистыми астрами, гвоздиками, гипсофилами, романтичными глициниями и ирисами. С последних, по мнению женщины, начинается весна. В следующий раз она планирует привезти тюльпаны и пионы — их Елена только начала разводить и заказала восемь сортов у других цветоводов.

— А вот это что за растение у вас? Оно красиво цветёт?

— Давайте я вам его просто так отдам. Через год мне скажете, как оно у вас зацвело, — Елена Ли протягивает покупательнице росточек в пластиковом стакане.





Для большинства цветоводов главное на ярмарке — не возможность заработать, а расширить круг знакомств и узнать что-то новое. С этой целью организаторы включили в программу «уДачного базара» мастер-классы с экспертами в области садоводства.

Специалист по грунтам и удобрениям Пётр Плеханов рассказал гостям о приготовлении компоста и переработке органических отходов. Садовод Игорь Сычёв показал, как правильно сажать и делать обрезку молодых деревьев. Динара Кадырова, специалист по созданию настольных композиций, сочинила на глазах у зрителей декор для ландшафта из живых растений. Нурилла Алиев рассказал о древнем японском искусстве выращивания миниатюрных деревьев — бонсай и показал, как придать им нужную форму.





Помимо растений, на ярмарке можно было приобрести самодельные украшения из натуральных камней, керамические вазы и посуду, изделия из дерева, плетёные корзины, мыло ручной работы и натуральные чайные наборы из засушенных фруктов и цветов.

Отпраздновать удачные покупки посетители могли за вкусными угощениями. В меню — авторские коктейли, разнообразие кофе и лимонадов, натуральные снеки, домашняя выпечка, гриль-сэндвичи. Особой популярностью пользовался столик с азербайджанскими блюдами. Кутабы с зеленью, хлебная лепёшка женгялов хац, пирожки бадамбура и бакинская пахлава тёти Ларисы разлетались в миг.





Праздничное настроение организаторы «уДачного базара» создавали не только аппетитными угощениями и цветочным ассортиментом, но и музыкой. За плейлист отвечали DJ Ttmur и творческое объединение JazzAdrass в лице Александра Хачиева, который крутил весенние композиции в жанрах фанк и соул.

«Я коллекционирую виниловые пластинки с самого детства. Тогда не было телефонов и плееров, и чтобы уложить меня спать, родители ставили музыку на проигрывателе. С возрастом начал этим увлекаться профессионально, и сейчас с JazzAdrass популяризирую виниловую культуру в Ташкенте. Виниловые пластинки — это единственный способ физически прикоснуться к музыке», — говорит Александр Хачиев.





Специально для ярмарки во дворе дома установили старинный рояль, и лауреат международных конкурсов Бобир Мирсаидов исполнил на нём самые известные произведения о весне: «Весенний вальс» Шопена , «Вальс» Евгения Доги и O sole mio Эдуардо ди Капуа.

Ярмарка «уДачный базар» продлилась до самого вечера и закончилась зажигательными танцами гостей и жителей дома №45. Следующая состоится в конце апреля. Место проведения организаторы пока держат в секрете.