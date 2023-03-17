Сотрудники дорожно-патрульной службы на посту «Самарканд» в Карманинском районе Навоийской области примерно в 2:20 14 марта остановили автомобиль и обнаружили в его багажнике 1000 кг мяса без ветеринарно-санитарных документов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

За рулём автомобиля находился житель Каракульского района Бухарской области У. Б., 1976 года рождения.





Согласно заключению экспертизы, мясо оказалось непригодным к употреблению и было сожжено. По данному факту ведётся расследование.