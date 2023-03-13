Представители туристического бизнеса Узбекистана многие годы добиваются снижения ставки НДС для туристической сферы из-за роста налоговой нагрузки и введения нулевой ставки при экспорте туристических услуг.

Заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов в своей колонке для «Газеты.uz» объяснил, почему необходимо сохранить налогообложение туристического сектора, в том числе при экспорте услуг.

Услуги международного туризма представляют собой особый вид экспорта, поскольку этот экспорт потребляется в стране-экспортёре, а не в стране происхождения импортера.

Вместе с тем, согласно общепринятой практике услуги туризма облагаются налогом в стране оказания услуг (налогообложение услуг туризма по месту их оказания предусмотрено и в Налоговом кодексе Узбекистана), что обусловлено следующим:

Применение нулевой ставки подразумевает, что юридическим лицам Узбекистана будет возмещён «входной НДС», как это предусмотрено при экспорте товаров.

Применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров обусловлено тем, что при его импорте в страну назначения взимается НДС (при пересечении таможенной границы), тем самым обеспечивая его конкурентоспособность в стране назначения с произведёнными внутри страны импорта товарами (снимается двойное налогообложение косвенными товарами).

Исходя из этого по услугам не применяется «нулевая ставка НДС», так как отсутствует двойное налогообложение косвенными налогами — услуги облагаются по другим принципам, в частности, услуги туризма облагаются в стране их оказания. Освобождение этих услуг или приравнивание их к «нулевой ставке» будет искажать данный принцип, и услуга не будет обложена ни в одной из стран.

Различие между налогами, уплачиваемыми туристами как конечными пользователями, и налогами, которые в основном затрагивают туристический бизнес, размыто и зависит от того, в какой степени налоги перекладываются непосредственно на туристов.

Так, цепочка создания стоимости туризма включает в себя множество различных участников, включая гостиницы, авиаперевозчиков (по международным услугам облагаются по нулевой ставке НДС) и транспортные компании, туроператоров, турагентов, агентств по аренде и бесчисленных поставщиков из других секторов.

Эти услуги оказываются как туристам, так и местным гражданам, и их разграничение требует административных затрат (включая введение раздельного учёта).

В этой связи эксперты по НДС считают, что следует избегать применения режима НДС, характерного для туризма. Скорее, цель должна состоять в том, чтобы обеспечить равные условия для всех субъектов экономики посредством равномерного применения ставки НДС.

Полноценное налогообложение туристической деятельности может также улучшить справедливость в отношении налогообложения граждан, проживающих в данной стране. Туристические услуги дополняют отдых, и жители принимающей страны, которые потребляют местные туристические услуги, как правило, происходят из децилей с более высокими доходами.

Таким образом, международные туроператоры должны иметь возможность регистрироваться для уплаты НДС при открытии бизнеса.

Вместе с тем, стимулирование туристической деятельности должно быть сосредоточено на основных статьях инвестиций туристических операторов.

Так, для инвесторов в гостиничный бизнес расходы на землю и здания обычно составляют от 75% до 80% капитальных затрат, тогда как на мебель, фурнитуру и оборудование может приходиться от 20% до 25%.

В связи с этим постановлением президента Узбекистана от 28 января 2022 года (ПП-104) «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг» гостиницам предоставлено право в течение двух лет относить стоимость гостиниц к вычитаемым расходам в виде амортизации. Были также снижены постоянные издержки, обусловленные налогом на имущество и земельным налогом, на 90% от установленной ставки.

Наряду с этим широкое предоставление фискальных стимулов в отдельных странах привело к тому, что внедряются другие инструменты для получения части ренты, получаемой от туристического бизнеса.

Эти инструменты включают в себя широко используемые надбавки за гостиничные номера, въездные и выездные налоги, а также многочисленные другие сборы за гостиничные и туристические лицензии, пользование аэропортом, безопасность, вход на пляж и в парк, разрешения на охоту и рыбалку и тому подобное.

Следует отметить, что предоставление нулевой ставки по НДС либо освобождение услуг туризма от НДС не скажется на стоимости оказываемых услуг, так как они зависят от других факторов.

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