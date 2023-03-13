Президент Узбекистана 11 марта подписал постановление о мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в Ташкенте.

Согласно документу, в столице в 2023 году будут построены пять подстанций общей мощностью 664 мегавольт-ампер (МВА) напряжением 110 кВ и линии электропередач напряжением 35 кВ и 110 кВ протяжённостью 49,6 км в Юнусабадском, Шайхантахурском, Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Янгихаётском районах.

Кроме того, предусмотрено увеличение пропускной способности четырёх подстанций в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском и Мирабадском районах на 179 МВА путём их реконструкции. ️

Будет также произведена замена физически устаревших линий электропередач напряжением 35 кВ протяжённостью 7,5 км и напряжением 110 кВ протяжённостью 41,7 км на кабели и провода современного типа.

Постановлением утверждены целевые показатели программы обновления низковольтных электрических сетей города Ташкента в 2023—2025 годах. В рамках этой программы подлежат обновлению в общей сложности почти 3000 км низковольтных линий электропередач и 703 трансформаторных пункта.