В Лос-Анджелесе 12 марта прошла 95-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар».

Триумфатором церемонии стала картина «Всё везде и сразу« Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, завоевавшая семь наград:

лучший фильм;

лучшая режиссёрская работа;

лучшая женская роль — Мишель Йео;

лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кёртис;

лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Куан;

лучший оригинальный сценарий;

лучший монтаж — Пол Роджерс.

Фильм «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера (Германия) также получил несколько статуэток:

лучший иностранный фильм;

лучшая работа художника-постановщика — Кристиан М. Гольдбек;

лучшая работа оператора — Джеймс Френд;

лучший оригинальный саундтрек — Фолькер Бертельман

Брендан Фрейзер получил статуэтку как лучший актёр за роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Эта картина также победила в номинации «Лучший грим и причёски».

Фото: The Academy / Twitter.

«Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» получил художественный фильм режиссёра Сары Полли «Говорят женщины», основанный на одноимённом романе Мириам Тоус 2018 года.

Лучшим анимационным фильмом признан «„Пиноккио“ Гильермо дель Торо».

«Оскар» за «Лучшие визуальные эффекты» получил фильм «Аватар: Путь воды», «Лучший дизайн костюмов» — «Чёрная Пантера: Ваканда навеки».

Лучшим документальным фильмом назван фильм «Навальный». Награду приняла супруга Алексея Навального Юлия, их дети и режиссёр Дэниел Роэр.

Фото: BBC / Reuters.

Лучшей оригинальной песней признана «Naatu Naatu» к индийскому фильму «RRR: Рядом ревёт революция», «Оскар» за «Лучший звук» получил боевик «Топ Ган: Мэверик».

Лучшим короткометражным игровым фильмом стала картина «Прощание по-ирландски» Тома Беркли и Росса Уайта.

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стал «Мальчик, Крот, Лис и Конь» Питера Бэйнтона и Чарли Маккизи, лучшим короткометражным документальным фильмом — «Заклинатели слонов» Картики Гонсалвес.