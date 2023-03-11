Иран и Саудовская Аравиея решили возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства в течение следующих двух месяцев, сообщило агентство ИРНА.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаид Аль Айбан провели интенсивные переговоры в Пекине с 6 по 10 марта. По итогам переговоров Иран, Китай и Саудовская Аравия подписали совместное заявление о возобновлении отношений.

Ожидается, что министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу для выполнения нового решения и принятия мер по обмену послами.

Иран и Саудовская Аравия также подчеркнули уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга, договорились выполнять соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное 17 апреля 2001 года, и соглашение об экономическом, торговом, инвестиционном, техническом, научном, культурном и спортивном сотрудничестве, подписанное 27 мая 1998 года.

Иран, Саудовская Аравия и Китай выразили в совместном заявлении «твёрдую решимость приложить все усилия для укрепления регионального и международного мира и безопасности».

Заявление прокомментировал глава МИД Китая Ван И, пишет BBC. «Это победа диалога, победа мира, и очень хорошие новости, которые мы получаем на фоне сильной турбулентности в мире», — сказал он, добавив, что Китай и в будущем намерен играть конструктивную роль в разрешении региональных конфликтов. «Мир не ограничивается войной в Украине», — заявил китайский дипломат.

Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были разорваны после казни в январе 2016 года в Саудовской Аравии шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра, что повлекло нападения разгневанных протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.

Кроме того, как отмечается в сообщении, почву для обострения отношений между странами подготовили военная кампания Саудовской Аравии против Йемена, а также гибель сотен иранских паломников, совершавших хадж, в смертельной давке в Мине Саудовской Аравии в сентябре 2015 года.