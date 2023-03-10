Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с переизбранием на высший пост на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

В послании главы государства отмечается, что в последние годы Китай под руководством Си Цзиньпина «достиг беспрецедентных результатов во всех сферах и отраслях, колоссальных успехов в научно-технологическом, инновационном и социальном развитии».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул «огромный личный вклад» председателя КНР в выведении узбекско-китайских отношений, основанных на многовековых узах дружбы между нашими народами, двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, на совершенно новый уровень всестороннего стратегического партнерства.

69-летний Си Цзиньпин — первый в истории председатель КНР, избранный на третий срок. Он стал генеральным секретарём ЦК Компартии в 2012 году, в 2013 году был избран председателем КНР, в 2018 году — переизбран.

В том же 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

В октябре 2022 года Си Цзиньпин был переизбран на третий срок на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая.