В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина с силой дёргает за руки актрису Луизу Расулову и её мать, из-за чего женщины падают на землю. ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.

Конфликт произошёл 9 марта примерно в 15:00 между женщинами и владельцем учебного центра в доме в Чиланзарском районе, где проживает мать актрисы А. Р., 1959 года рождения. Причиной послужил домофон, установленный женщиной в подъезде, из-за которого учащиеся не могли пройти на второй этаж, где располагается учебный центр.

На видео видно, что женщины стоят у входа в подъезд, рядом — инспектор по профилактике. Владелец учебного центра Б. Ч. (1971) резко дёргает женщин за руки, оттаскивая от подъезда, отчего обе женщины, перелетев через ступени, падают на землю.

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Луизу Расулову и её мать госпитализировали. У А. Р. зафиксированы повреждения мягких тканей в области шеи, у её дочери — повреждения мягких тканей правого запястья и правого колена.

Б. Ч. был доставлен инспектором по профилактике в ближайший отдел ОВД.

«В связи с данной ситуацией УКД ОВД Чиланзарского района проводит проверку. По окончании расследования будет принято законное решение», — говорится в сообщении.