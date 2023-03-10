Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета страны. Решение об этом было принято единогласно на заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва в Пекине в пятницу, сообщает Синьхуа.

Первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн избран заместителем председателя КНР. Член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи стал председателем постоянного комитета ВСНП.

69-летний Си Цзиньпин — первый в истории председатель КНР, избранный на третий срок. Он стал генеральным секретарём ЦК Компартии в 2012 году, в 2013 году был избран председателем КНР, в 2018 году — переизбран.

В том же 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в Конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

В октябре 2022 года Си Цзиньпин был переизбран на третий срок на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая.