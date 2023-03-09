36-летний журналист из России Александр Нечаев, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, скончался в результате «хронической сердечно-лёгочной недостаточности и ишемической болезни сердца», сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Накануне прокуратура Мирзо-Улугбекского района сообщила, что ведёт по факту его смерти доследственную проверку. Журналист приехал в Ташкент на время и жил в съёмной квартире.

«При осмотре тела А. Нечаева каких-либо телесных повреждений и увечий не выявлено», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры, добавив, что проверка продолжается.