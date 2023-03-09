В Грузии парламентское большинство утром 9 марта объявило, что отзывает из обсуждения законопроект «О прозрачности иностранного влияния» (так называемый закон об иноагентах), вызвавший волну акций протеста в стране, сообщил портал «Новости — Грузия».

Этот законопроект грузинские депутаты приняли в первом чтении 7 марта. Согласно ему, в Грузии мог появиться реестр «иностранных агентов», в который вошли бы некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа. При этом обязательства о маркировке иноагентов в проекте нет.

Законопроект выдвинуло движение «Сила народа», созданное в октябре прошлого года депутатами, вышедшими из правящей партии «Грузинская мечта». Авторы отмечали, что проект был составлен на основе действующего в США закона о регистрации иностранных агентов (FARA), в нем, по их словам, «также учтена лучшая практика других демократических стран».

Однако представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что утверждения о том, что этот законопроект основан на американском законе — «заведомо ложные». По его словам, грузинский законопроект «имеет корни в аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не в американском».

Ещё до принятия законопроекта в первом чтении против него выступили грузинские медиа и некоммерческие организации. Так, 63 средства массовой информации в феврале опубликовали совместное заявление, в котором заявили об отказе регистрироваться в качестве «агента иностранного влияния» в случае, если законопроект «О прозрачности иностранного влияния» будет одобрен парламентом.

Протесты в Тбилиси начались ещё во время регистрации законопроекта, однако с его принятием в первом чтении акции стали более массовыми, жителей страны выйти на протесты призвали представители оппозиционных партий. Полиция в течение двух дней разгоняла демонстрантов слезоточивым газом и водомётами.

Принятие законопроекта в первом чтении также вызвало критику в ЕС и США.

В совместном заявлении правящей «Грузинской мечты» и «Силы народа», выпущенном 9 марта, говорится: «Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами ранее законопроект без каких-либо оговорок». Авторы заявления отмечают, что решение принято с целью сохранения мира в стране.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определённую часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что авторы законопроекта проведут разъяснительную работу, «когда спадёт эмоциональный фон».