Сенат Олий Мажлисан на пленарном заседании 3 марта одобрил поправки в законодательство, усиливающие ответственность за незаконное использование энергоресурсов.

Сенаторы отметили, что несмотря на предпринимаемые меры, увеличивается количество нарушений, связанных с незаконным использованием электроэнергии и газа.

В частности, Генеральная прокуратура в 2022 году и за прошедший период этого года возбудила 433 уголовных дела по фактам нарушения правил пользования электроэнергией и газом. В результате этих правонарушений причинён материальный ущерб интересам государства на 368,1 млрд сумов.

Кроме того, выявлено 1624 незаконных подключения к сетям водоснабжения, с нарушителей взыскана доплата в размере 7,14 млрд сумов.

Члены верхней палаты отметили недостаточность мер ответственности за незаконное использование энергетических ресурсов, в связи с чем указали на необходимость ужесточения наказания за эти правонарушения.

В частности, случаи совершения преступления в коммерческих целях путём самовольного подключения к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования либо умышленной порчи приборов учёта электрической энергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательства в приборы учёта извне для изменения их показателей теперь будет расцениваться как кража.

В Уголовный кодекс также вводится понятие «коммерческая цель» — цель, направленная на получение прибыли, дохода, получения выгоды в определённой деятельности физических и юридических лиц.

Законом закрепляется, что предварительным расследованием дел, связанных с незаконным использованием энергоресурсов, будут заниматься органы прокуратуры.

Более того, суды теперь будут рассматривать административные дела за неисполнение письменных предписаний «Узэнергоинспекции». В то же время полномочия по оперативному устранению случаев несоблюдения правил пользования электроэнергией и газом передаются от судов к инспекции и её территориальным управлениям.

В середине февраля президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры по повышению эффективности государственного контроля в сфере использования топливно-энергетических ресурсов. Документом предусматривалось определение в качестве кражи случаев хищения с нарушением порядка пользования электрической энергией, газом и водопроводом.