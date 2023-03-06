Дожди, которые прошли ночью по территории Узбекистана, постепенно прекращаются, сообщил Узгидромет.

В понедельник днём дожди возможны по областям Ферганской долины, а также в первой половине дня в отдельных районах центральных областей и на крайнем юге страны. В предгорных и горных районах — дожди, в высокогорьях — дождь и снег, местами возможны сильные. По остальной территории погода без осадков. Дневная температура будет в пределах +17…+22 градуса, по югу — до +23.

Во вторник, 7 марта, на территорию Узбекистана ожидается вынос сухого и очень тёплого воздуха с районов Туркменистана. По всей стране ожидается погода без осадков, дневная температура воздуха повысится до +25-…+28 градусов, по югу и пустынной зоне — до +30.

8 и 10 марта местами пройдут дожди, 9 марта осадков не ожидается. Дневная температура 8 марта понизится до +15…+18 градусов, 9−10 марта — начнёт повышаться и к 10 марта составит +21…+26 градусов.

6−9 марта местами по республике будет усиливаться ветер до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. 7 марта по Каракалпакстану, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областям возможны порывы до 22−25 м/с.

По предгорным и горным районам на неделе возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте в понедельник в первой половине, 8 марта — в течение дня временами дождь. 7 и 9 марта погода без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с.

6 марта днём температура воздуха будет в пределах +19…+21 градус, во вторник прогреется до +25…+27 градусов, 8−9 марта понизится до +17…+19 градусов.