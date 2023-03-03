Листки временной нетрудоспособности («больничные листы») и другие медицинские справки в Узбекистане планируется выдавать в электронной форме. Это предусмотрено указом президента от 28 февраля о реализации госпрограммы на 2023 год.

С 1 июля планируется внедрить выдачу «больничных листов» и других медсправок в электронной форме в Навоийской и Сырдарьинской областях, с 1 октября — в Ташкенте, Ташкентской и Самаркандской областях, с 1 января 2024 года — в остальных регионах.

Документом запрещается начиная с 1 января 2024 года истребование «больничных листов» и других медсправок в бумажной форме.

Начиная с 1 июля 2023 года поручено поэтапно внедрить в Ташкенте механизмы государственного медицинского страхования.

Кроме того, до конца 2023 года масштабы охвата лиц с инвалидностью мерами бесплатной медико-социальной реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях планируется довести с 15 тысяч до 30 тысяч человек.

Для приближения первичных медицинских услуг к населению и обеспечения граждан качественным медицинским обслуживанием, диагностики заболеваний на ранней стадии, а также создания дополнительных удобств для больных Минздраву поручено создать в 2023 году 30 семейных поликлиник, 110 пунктов семейного врача и до 520 мобильных махаллинских медицинских пунктов.

Кроме того, планируется провести профилактический осмотр 12,6 миллиона жителей в возрасте 18−40 лет, скрининговых обследований 6,3 миллиона граждан в возрасте 40 лет и старше, не имеющих хронических заболеваний, по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, 3 миллионов жителей — по выявлению онкологических заболеваний.

112 детей с заболеванием «спинальная мышечная атрофия» намечено обеспечить лекарственными средствами.

Также планируется провести операции кохлеарной имплантации у более 250 детей с тугоухостью, а также заменить речевые процессоры у 132 детей, перенёсших такие операции.

На эти цели проектом указа президента было запланировано выделение 308,4 млрд сумов.