Служба государственной безопасности сообщила о пресечении совместно с другими ведомствами ряда случаев незаконного оборота наркотиков, ввезённых из соседних стран.

В Сырдарьинской области было изъято 42,89 кг гашиша и 4,81 кг опия, ввезённых контрабандным путём из Таджикистана. Расследование выявило, что ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, житель Маргилана (1986 года рождения) вместе со знакомым жителем Ташлакского района (1987) пересекли границу в Бешарыкском районе и отправились в Зафарабадский район Согдийской области Таджикистана. Там они встретились с местным жителем и договорились отвезти наркотики в Хавастский район Сырдарьи за 10 тысяч долларов. При возвращении в Узбекистан они были задержаны.

Ранее сообщалось о том, что в доме жителя Ургутского района Самаркандской области (1992) было обнаружено 7,3 кг опия, которые он планировал реализовать. В рамках расследования уголовного дела было изъято ещё 6,4 кг опия, находившихся в доме его родственника. Эти наркотики также были завезены из Таджикистана.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области при попытке продажи почти 1,4 кг гашиша за 15 тысяч долларов были задержаны два жителя Балыкчинского района Андижанской области (1963 и 1968), ранее осуждённые и отбывшие срок за преступления, связанные с наркотиками. Наркотики были завезены из Кыргызстана.

Ещё 546 г гашиша, ввезённых из Кыргызстана, было обнаружено в домах троих ранее судимых жителей города Андижана (1979, 1984, 1987).