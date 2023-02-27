Служба государственной безопасности сообщила о вынесении приговора гражданину Узбекистана, работавшему с террористической организацией.

Житель Намангана, 1999 г. р., в сентябре 2020 года выехал в Турцию, в Стамбул, на сезонную работу.

Работая в швейном цехе, он через интернет регулярно прослушивал проповеди бывшего лидера террористической организации «Катиба таухид валь-джихад» Абу Салаха. «В результате у него сформировались экстремистские взгляды», — говорится в сообщении.

Позже, намереваясь присоединиться к рядам боевиков этой организации, он познакомился в интернете с двумя её членами, и в январе 2021 года, следуя их указаниям, перебрался в Сирию.

Пройдя там боевую подготовку, мужчина, по данным СГБ, был привлечён к охране территории, где была расположена террористическая организация «Катиба таухид валь-джихад».

«В рамках борьбы с терроризмом в июне 2022 года были пресечены его деяния и он был доставлен в Узбекистан, где в отношении него возбуждено уголовное дело Следственным управлением Службы государственной безопасности», — говорится в сообщении.

По приговору Туракурганского районного суда по уголовным делам, этот гражданин был признан виновным по части 1 статьи 155−2 (Прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности) и части 1 статьи 244−2 (Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях) Уголовного кодекса и приговорён к 9 годам лишения свободы.