Турецкая Alarko Holding Altek планирует построить фотоэлектростанцию в Ферганской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Хоким области Хайрулла Базаров 13 февраля встретился с главой компании Хаканом Айтекином. Стороны обсудили перспективы строительства в регионе солнечной электростанции, а также возможности финансирования проекта.

Сейчас Alarko Holding Altek работает над проектом ФЭС мощностью 1000 МВт в Турции, и при наличии необходимых условий компания может реализовать такой же проект в Узбекистане, сообщил Хакан Айтекин.

Турецких партнёров ознакомили с участками, подходящими под строительство проекта, в трёх районах — Ферганском, Узбекистанском и Бешарыкском. После того, как будет выбрана локация, выбора локации стороны договорились проработать план дальнейших действий.