В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как женщина бьёт и хватает за волосы маленького ребёнка. Пресс-служба ГУВД Ташкента прокомментировала происшествие.

Инцидент произошёл 11 февраля в одной из квартир в Чиланзарском районе. Мать пятилетнего ребёнка наняла няню для помощи в уходе за ним. В ГУВД отметили, что ребёнок имеет инвалидность.

Хозяйка дома, не доверяя няне как малознакомому человеку, установила в спальне ребёнка камеру.

На видео зафиксировано, как няня укачивает ребёнка на руках, предположительно укладывая спать. Потом перекладывает на кровать и ложится рядом. Через какое-то время ребёнок начинает шевелиться, и женщина бьёт его несколько раз рукой. После этого хватает за волосы и приподнимает несколько раз таким образом.

Мать, увидев запись с камеры, в тот же день уволила няню и распространила видео в соцсетях, призывая окружающих быть внимательными при выборе няни.

УКД ОВД Чиланзарского района проводит проверку в связи с инцидентом, по окончании которой будет принято правовое решение.