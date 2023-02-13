Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, работающие в турецкой провинции Хатай, на седьмые сутки после разрушительного землетрясения, 12 февраля, извлекли из-под обломков ещё двоих выживших, сообщила пресс-служба МЧС.

Пресс-секретарь МЧС Мурод Садыков уточнил «Газете.uz», что спасённые — супруги Самет и Севаль Генко (62 года и 60 лет) — провели под завалами шесть суток. Их обнаружила поисковая собака узбекистанских спасателей. Операцию по вызволению выживших провели в сотрудничестве с турецкими и мексиканскими спасателями. Выжившие были переданы медикам для дальнейшего лечения.

С начала поисково-спасательной операции, то есть с 7 февраля, отряды МЧС Узбекистана спасли 16 человек и достали 107 тел погибших, добавил Мурод Садыков.