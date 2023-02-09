В четверг, 9 февраля, в 6:10 на перегоне между железнодорожными станциями Чашма и Окработ, относящимися к Каршинскому региональному железнодорожному узлу, произошёл оползень грунта, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

В результате движение поездов было временно приостановлено. По данным предприятия «Узтемирйулйуловчи», отменено по одному рейсу «Ташкент — Термез — Ташкент» и «Кумкурган — Сариасия — Кумкурган», запланированному на 9 февраля.

На пострадавший от оползня участок оперативно прибыли специалисты, в настоящее время ведутся работы по очистке железнодорожного полотна. В них задействованы 3 экскаватора, 7 самосвалов, 2 бульдозера и другая техника.

Информация о восстановлении движения поездов будет дополнятся.