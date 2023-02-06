4 февраля в посёлке городского типа Жаслык в Кунградском районе Каракалпакстана столкнулись автомобиль Nexia и грузовик Mersedes-Benz, в результате чего произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Водитель Nexia двигался по трассе А-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» по направлению к Кунградскому району. На 960−961 км он, «потеряв управление», столкнулся с грузовиком, ехавшим навстречу.

По сообщению сайта Kruz.uz, в результате ДТП погибли двое мужчин и три женщины. Все они были жителями посёлка «Жаслык».

Следственное управление МВД Каракалпакстана возбудило уголовное дело по пункту «а» статьи третьей части 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.