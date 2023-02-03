Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 2 февраля принял посла Пакистана Сайида Али Асада Гилани, завершающего дипломатическую миссию в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол выразил благодарность Бахтиёру Саидову за участие в международной конференции по Пакистану в Женеве, а также отметил плодотворные итоги очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в Ташкенте.

«Ключевым направлением взаимодействия с Пакистаном является развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, которое за последние годы получило значительную активизацию. Товарооборот за 2022 года вырос на 131%,а количество совместных предприятий достигло 200», — говорится в сообщении.

И. о. министра отметил успешное завершение трёхлетней деятельности посла в Узбекистане, выразил признательность за личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнёрства между странами.