Президент Узбекистана 31 января подписал указ о совершенствовании государственного управления в области оснащения Вооружённых сил Узбекистана и оборонной промышленности.

Указом образуется Государственная комиссия по оснащению Вооружённых сил Узбекистана. Ее возглавит президент страны Шавкат Мирзиёев.

Госкомиссия по оснащению ВС будет определять перспективы обеспечения специальных органов вооружением, военной и специальной техникой и другой продукцией военного и двойного назначения. В задачи комиссии также входит утверждение государственного оборонного заказа, программ по обеспечению Вооружённых сил продукцией военного и двойного назначения, а также источников их финансирования.

Кроме того, указом на базе Государственного комитета по оборонной промышленности создаётся Агентство оборонной промышленности при Министерстве обороны.

Его основными задачами определены:

регулирование работы производственных предприятий оборонной промышленности, а также создание новых производств, в том числе путём кооперации с отечественными предприятиями и зарубежными партнёрами;

обеспечение технологической независимости в сфере оборонной промышленности, организация производства имеющей важное значение продукции военного и двойного назначения, а также импортозамещающей и экспортоориентированной продукции;

обеспечение специальных органов продукцией военного и двойного назначения и другими материально-техническими средствами, производимыми на предприятиях оборонной промышленности;

осуществление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнёрами, привлечение иностранных инвестиций в сферу, а также организация экспорта продукции военного и двойного назначения предприятий оборонной промышленности;

освоение производства продукции военного и двойного назначения, новых материалов, комплектующих и сырья, организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание современных технологий.

Создаётся также государственное унитарное предприятие «Узтехтрейд», которое займётся импортом продукции военного и двойного назначения.

Указом поручено к 1 марта 2024 года разработать проект закона «О государственном оборонном заказе».

Напомним, Госкомитет по оборонной промышленности был создан в Узбекистане в 2017 году. Он занимался обеспечением Вооружённых сил Узбекистана военной техникой, оружием, продовольствием и другими материально-техническими средствами. В структуру комитета входят пять предприятий. За это время предприятия военно-промышленного комплекса Узбекистана освоили выпуск лёгких бронемашин, беспилотников, приборов ночного видения и различных боевых модулей.