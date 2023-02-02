Узбекистан планирует вновь открыть подземное хранилище газа (ПХГ) в Сохском районе Ферганской области (Северо-Сохское газохранилище). Об этом на встрече с жителями в Андижанской области 1 февраля сообщил президент Шавкат Мирзиёев, пишет УзА.

«К сожалению, подземное газохранилище в Сохе было закрыто по некоторым причинам. Мы также согласовали этот вопрос с [президентом Кыргызстана] Садыром Жапаровым во время государственного визита в Кыргызстан. Скоро наш министр энергетики поедет в Кыргызстан и согласует технические стороны [проекта]», — сказал он.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов сообщил, что объём ПХГ составляет 2,5−3 млрд кубометров

«Из них может быть использовано 1,3 млрд кубометров газа, а остальное находится в буферной зоне. Это означает, что мы сможем поставлять в долину 13 миллионов кубометров газа ежедневно в течение зимнего сезона», — отметил глава Минэнерго.

По данным агентства, основная часть газохранилища находится на территории Кыргызстана, а компрессоры — на территории Узбекистана. По этой причине ведутся переговоры об общем использовании объекта.

В первую очередь, рабочая группа детально изучит все технические и экономические аспекты.

«Поскольку здание много лет не использовалось, нам необходимо тщательно изучить его нынешнее состояние. После этого согласовывать условия. Может быть, это будет на праве аренды, но пока рано что-то говорить», — сказал министр энергетики.

Как сообщили «Газете.uz» в компании «Узтрансгаз», газохранилище «Северный Сох» было запущено в 1978 году для обеспечения природным газом потребителей Ферганской долины в осенне-зимний период. С мая 2011 года из-за пограничных проблем работы по сбору газа на объекте приостановлены.

Журабек Мирзамахмудов ранее заявлял, что Узбекистан планирует увеличить ёмкость своего крупнейшего газохранилища «Газли» с 3 млрд до 8 млрд кубометров. Вторым таким объектом является Ходжаабадское ПХГ объёмом 900 млн кубометров газа.