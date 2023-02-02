Постановлением правительства от 31 января утверждено Положение о порядке выдачи электронных аттестатов о среднем общем образовании, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, выпускникам выдаются следующие виды аттестатов:

аттестат о базовом среднем образовании (9 класс);

аттестат о базовом среднем образовании с отличием (9 класс);

аттестат об общем среднем образовании (11 класс);

аттестат об общем среднем образовании (серебряная медаль) (11 класс);

аттестат об общем среднем образовании с отличием (золотая медаль) (11 класс);

сертификат об окончании специализированной школы (школы-интерната) для детей с нарушениями психического развития.

Аттестат оформляется на узбекском и английском языках. Подать заявку и оформить аттестат будет можно через информационную систему «Электронный аттестат». Аттестаты выдаются выпускникам до 20 июня каждого года.

При этом до 1 декабря каждого года в платформу вносится соответствующая информация о выпускнике и формируется заявка.

Выпускники бесплатно скачивают аттестат с электронной платформы, вводя данные о документах, удостоверяющих личность.

Согласно постановлению, данные о выпускниках будут вводиться в систему с конца 2022/2023 учебного года.