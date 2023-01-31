Внесены изменения в Соглашение об условиях взаимных поездок граждан Узбекистана и Казахстана, сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.

Согласно документу, граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание) на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство.

Ранее срок пребывания без регистрации на территории другого государства ограничивался пятью днями для граждан обеих стран.

Если срок пребывания превышает 30 календарных дней, необходимо будет получить разрешение на временное проживание (временную прописку) в соответствующих органах.