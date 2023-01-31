В этом году узбекистанцы пережили необычно холодный январь — с начала 2000-х годов только январь 2008 года был в целом холоднее нынешнего января, сообщил Узгидромет.

Значения температуры воздуха в самые холодные ночи в некоторых регионах страны, в частности в Ташкенте, были не только ниже, чем в 2008 году, но и оказались самыми низкими за последние полвека.

По результатам наблюдений отдельных станций Ташкентской, Джизакской областей и юга Узбекистана, в январе этого года были зафиксированы абсолютные рекорды минимальной температуры воздуха за все годы метеорологических наблюдений.

В последние дни января холода постепенно отступали. Сохранится эта тенденция и в начале февраля, отметили синоптики. На территорию Узбекистана будет поступать влажный и относительно тёплый воздух с районов Средиземноморья.

В первую декаду февраля преобладающая температура будет в пределах ночью 0…+5 градусов, местами до -2, днём +3…+8 градусов, местами до +10…+12; по северу ночью −3…−8 градусов, днём +2…+7.

Декада будет довольно осадочной, прогнозирует Узгидромет. Осадки, преимущественно в виде дождя, временами пройдут по всей территории Узбекистана, местами — с кратковременным переходом в снег.

В дальнейшем до конца февраля ожидаются колебания температуры ночью от +2…+7 градусов до 0…-5, днём от +2…+7 градусов до +12…+17. В отдельные дни местами пройдут осадки в виде дождя и снега.