Принято постановление правительства «О мерах по организации деятельности коллективных групп „Последовательницы Тумарис“ при подразделениях органов внутренних дел по вопросам женщин», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 июня 2023 года будет организована деятельность коллективных групп «Последовательницы Тумарис» с привлечением на добровольной основе женщин в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих общее среднее или среднее специальное образование, постоянно проживающих на прикреплённой территории и обладающих коммуникативными и организаторскими способностями.

Одна из основных задач этих групп — оказание содействия в выявлении вопросов, «отрицательно влияющих на поведение девушек», обучающихся в средних, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, а также связанных с нарушением их прав и интересов.

Группы формируются при подразделениях органов внутренних дел по вопросам женщин всех районов и городов Узбекистана численностью от 2 человек (в районах республики с тяжёлой криминогенной обстановкой — от 3 человек).

Члены рабочей группы будут работать в общей сложности 360 часов в течение одного года при условии отсутствия негативного влияния на их учебный и рабочий процесс.

Членам коллективных групп «Последовательницы Тумарис», «внёсшим достойный вклад» в профилактику правонарушений среди женщин и защиту прав и свобод женщин, предоставляется право поступления на обучение по квоте без индивидуального собеседования (тестирования) после успешного прохождения всех этапов отбора в вузы правоохранительных органов.