В 2022 году предприятия производственной сферы Узбекистана уплатили налогов на 39 трлн сумов. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов.

Всего в отрасли производства насчитывается 72 348 юридических лиц. Из них 20 крупнейших налогоплательщиков обеспечили чуть менее половины налоговых поступлений — на них приходится 17,5 трлн сумов (за исключением НГМК и АГМК).

Уплаченные этими 20 предприятиями налоги составляют 1/6 часть от их товарооборота — 101,3 трлн сумов.

Крупнейшим налогоплательщиком в сфере производства стал «Узбекнефтегаз» — 4,32 трлн сумов. За ним следуют UzBAT — 2,19 трлн сумов, а также UzAuto Motors — 2,05 трлн сумов.

Крупнейшие промышленные компании получили 2,6 трлн сумов налоговых льгот. Большая часть этой суммы пришлась на две компании — Uz-Kor Gas Chemical (1,1 трлн сумов) и UzAuto Motors (702,9 млрд сумов).

В таблице ниже указаны общий оборот каждого из 20 крупнейших налогоплательщиков в производственной сфере, уплаченные им налоги и размер льгот.

№

Компания

Оборот

Налоговые платежи

Льготы

1

Узбекнефтегаз

11 942

4 321

68,5

2

UzBAT

4 039

2 196,3

138,8

3

UzAuto Motors

33 068,3

2 052,1

702,9

4

Бухарский НПЗ

8 094,4

1 244

24

5

Шуртанский ГХК

3 331,3

1 069,3

3,8

6

Uz-Kor Gas Chemical

8 228

989,9

1 103,7

7

Узметкомбинат

7 983,3

968,7

74,5

8

Навоиазот

5 063,8

942,8

244,5

9

Tashkent Tobacco

584,5

425,9

1

10

Ферганаазот

1 840

410,1

61,5

11

Комбинат Ташкентвино

989,5

379

27,5

12

Ферганский НПЗ

2 146,3

375,5

3,5

13

Maxam Chirchiq

2 226,4

321,8

78,2

14

Ammofos-Maxam

1 716,5

290,2

19,1

15

Уртачирчикский каскад ГЭС

972,5

274,6

31,3

16

Shohrud

479,7

259,4

2,3

17

Талимарджанская ТЭС

2 114,6

249,5

0,4

18

Кызылкумцемент

1 645,4

233,8

19,2

19

Узбекуголь

1 232,3

229,3

33,9

20

Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan

3 629

217,9

0,5



Из налоговых поступлений на НДС приходится 5,3 трлн сумов, налог на прибыль — 5,3 трлн сумов, акцизный налог — 3,4 трлн сумов, налог за пользование недрами — 1,9 трлн сумов, НДФЛ — 834,9 млрд сумов, налог на имущество — 451,4 млрд сумов, земельный налог — 315,5 млрд сумов, налог за пользование водными ресурсами — 106,1 млрд сумов.