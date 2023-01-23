В 2022 году предприятия производственной сферы Узбекистана уплатили налогов на 39 трлн сумов. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов.
Всего в отрасли производства насчитывается 72 348 юридических лиц. Из них 20 крупнейших налогоплательщиков обеспечили чуть менее половины налоговых поступлений — на них приходится 17,5 трлн сумов (за исключением НГМК и АГМК).
Уплаченные этими 20 предприятиями налоги составляют 1/6 часть от их товарооборота — 101,3 трлн сумов.
Крупнейшим налогоплательщиком в сфере производства стал «Узбекнефтегаз» — 4,32 трлн сумов. За ним следуют UzBAT — 2,19 трлн сумов, а также UzAuto Motors — 2,05 трлн сумов.
Крупнейшие промышленные компании получили 2,6 трлн сумов налоговых льгот. Большая часть этой суммы пришлась на две компании — Uz-Kor Gas Chemical (1,1 трлн сумов) и UzAuto Motors (702,9 млрд сумов).
В таблице ниже указаны общий оборот каждого из 20 крупнейших налогоплательщиков в производственной сфере, уплаченные им налоги и размер льгот.
|№
|Компания
|Оборот
|Налоговые платежи
|Льготы
|1
|Узбекнефтегаз
|11 942
|4 321
|68,5
|2
|UzBAT
|4 039
|2 196,3
|138,8
|3
|UzAuto Motors
|33 068,3
|2 052,1
|702,9
|4
|Бухарский НПЗ
|8 094,4
|1 244
|24
|5
|Шуртанский ГХК
|3 331,3
|1 069,3
|3,8
|6
|Uz-Kor Gas Chemical
|8 228
|989,9
|1 103,7
|7
|Узметкомбинат
|7 983,3
|968,7
|74,5
|8
|Навоиазот
|5 063,8
|942,8
|244,5
|9
|Tashkent Tobacco
|584,5
|425,9
|1
|10
|Ферганаазот
|1 840
|410,1
|61,5
|11
|Комбинат Ташкентвино
|989,5
|379
|27,5
|12
|Ферганский НПЗ
|2 146,3
|375,5
|3,5
|13
|Maxam Chirchiq
|2 226,4
|321,8
|78,2
|14
|Ammofos-Maxam
|1 716,5
|290,2
|19,1
|15
|Уртачирчикский каскад ГЭС
|972,5
|274,6
|31,3
|16
|Shohrud
|479,7
|259,4
|2,3
|17
|Талимарджанская ТЭС
|2 114,6
|249,5
|0,4
|18
|Кызылкумцемент
|1 645,4
|233,8
|19,2
|19
|Узбекуголь
|1 232,3
|229,3
|33,9
|20
|Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan
|3 629
|217,9
|0,5
Из налоговых поступлений на НДС приходится 5,3 трлн сумов, налог на прибыль — 5,3 трлн сумов, акцизный налог — 3,4 трлн сумов, налог за пользование недрами — 1,9 трлн сумов, НДФЛ — 834,9 млрд сумов, налог на имущество — 451,4 млрд сумов, земельный налог — 315,5 млрд сумов, налог за пользование водными ресурсами — 106,1 млрд сумов.