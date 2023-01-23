В 2022 году предприятия производственной сферы Узбекистана уплатили налогов на 39 трлн сумов. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов.

Всего в отрасли производства насчитывается 72 348 юридических лиц. Из них 20 крупнейших налогоплательщиков обеспечили чуть менее половины налоговых поступлений — на них приходится 17,5 трлн сумов (за исключением НГМК и АГМК).

Уплаченные этими 20 предприятиями налоги составляют 1/6 часть от их товарооборота — 101,3 трлн сумов.

Крупнейшим налогоплательщиком в сфере производства стал «Узбекнефтегаз» — 4,32 трлн сумов. За ним следуют UzBAT — 2,19 трлн сумов, а также UzAuto Motors — 2,05 трлн сумов.

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Крупнейшие промышленные компании получили 2,6 трлн сумов налоговых льгот. Большая часть этой суммы пришлась на две компании — Uz-Kor Gas Chemical (1,1 трлн сумов) и UzAuto Motors (702,9 млрд сумов).

В таблице ниже указаны общий оборот каждого из 20 крупнейших налогоплательщиков в производственной сфере, уплаченные им налоги и размер льгот.


Компания
Оборот
Налоговые платежи
Льготы
1
Узбекнефтегаз
11 942
4 321
68,5
2
UzBAT
4 039
2 196,3
138,8
3
UzAuto Motors
33 068,3
2 052,1
702,9
4
Бухарский НПЗ
8 094,4
1 244
24
5
Шуртанский ГХК
3 331,3
1 069,3
3,8
6
Uz-Kor Gas Chemical
8 228
989,9
1 103,7
7
Узметкомбинат
7 983,3
968,7
74,5
8
Навоиазот
5 063,8
942,8
244,5
9
Tashkent Tobacco
584,5
425,9
1
10
Ферганаазот
1 840
410,1
61,5
11
Комбинат Ташкентвино
989,5
379
27,5
12
Ферганский НПЗ
2 146,3
375,5
3,5
13
Maxam Chirchiq
2 226,4
321,8
78,2
14
Ammofos-Maxam
1 716,5
290,2
19,1
15
Уртачирчикский каскад ГЭС
972,5
274,6
31,3
16
Shohrud
479,7
259,4
2,3
17
Талимарджанская ТЭС
2 114,6
249,5
0,4
18
Кызылкумцемент
1 645,4
233,8
19,2
19
Узбекуголь
1 232,3
229,3
33,9
20
Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan
3 629
217,9
0,5

Из налоговых поступлений на НДС приходится 5,3 трлн сумов, налог на прибыль — 5,3 трлн сумов, акцизный налог — 3,4 трлн сумов, налог за пользование недрами — 1,9 трлн сумов, НДФЛ — 834,9 млрд сумов, налог на имущество — 451,4 млрд сумов, земельный налог — 315,5 млрд сумов, налог за пользование водными ресурсами — 106,1 млрд сумов.