Сотрудники управлений Службы государственной безопасности и внутренних дел по Самаркандской области пресекли деятельность группы людей, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, сообщило УзА.

В Карманинском районе Навоийской области был остановлен автомобиль Spark. У пассажира А. Б., 1999 года рождения, ранее судимого, было обнаружено и изъято 992 гр гашиша.

В ходе расследования выяснилось, что наркотики он приобрёл у ранее судимого жителя Ургутского района Т. М. (1996), который также был задержан.

Т. М., в свою очередь, сообщил, что приобрёл наркотики у жителей Самарканда. С его участием была проведена оперативно-розыскная операция, в результате которой была задержана жительница Самарканда Х. Х. (1991), ранее судимая за преступление, связанное с наркотиками, и её муж Х. Ф. (1982).

Их задержали в тот момент, когда они продавали 2,9 кг гашиша за 21 тысячу долларов.

Кроме этого, при реализации 954 гр опия был задержан житель Булунгурского района Х. М. (1985).

Установлено, что эти наркотики были ввезены в Узбекистан контрабандным путём из Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 273 (незаконная продажа наркотических средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.