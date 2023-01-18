Группа палеоантропологов из Цзилиньского университета КНР представила восстановленную внешность мальчика-неандертальца, череп которого был найден в XX веке в палеолитической пещере Тешик-Таш в Узбекистане, сообщило ИА Синьхуа.

Эту работу с помощью цифровых технологий 3D-реставрации провела Международная совместная биоархеологическая лаборатория по изучению изменений окружающей среды и адаптации человека на территории Евразии, созданная Китаем и Россией.

Директор Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академик РАН Александра Бужилова отметила, что эта окаменелость является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии. Этот череп также является единственным сохранившемся целиком черепом так называемого азиатского неандертальца. Его открытие доказало, что неандертальцы двигались в сторону востока.

Новая реконструкция сделала облик мальчика-неандертальца более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности, заявила Александра Бужилова.

Учёные считают, что эта новая реконструкция черепа неандертальца не только наглядно показывает облик доисторических людей района Евразии, но и предоставляет новые идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.

Окаменелый череп, который принадлежал ювенильному неандертальцу в возрасте 8−9 лет, жившему примерно от 300 до 40 тысяч лет назад, был обнаружен в 1938 году археологической экспедицией под руководством Алексея Окладникова при обследовании гор Байсунтау и долины реки Тургандарья у западной стены грота Тешик-Таш.