Двадцать работников строительной фирмы в Ташкенте госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, сообщила в среду Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана.

Строители были доставлены на машинах скорой помощи в Республиканский специализированный научно-практический центр эпидемиологии, микробиологии и паразитарных болезней. Им была оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В какой строительной компании произошёл инцидент, не сообщается.

В СЭС призвали граждан не употреблять продукты, качество и безопасность которых не гарантируются, и соблюдать правила санитарии и гигиены при приготовлении и хранении продуктов питания.