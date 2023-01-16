Законопроект с изменениями и дополнениями в законодательство о защите прав женщин предусматривает предоставление судам возможности продлевать срок действия охранного ордера до 1 года, сообщила пресс-служба Минюста.

В настоящее время срок действия ордера, который выдаётся органами внутренних дел, составляет 30 дней. Однако в 2022 году 12 женщин, ранее получивших защитные ордера, неоднократно подвергались насилию, отмечается в сообщении.

В закон «О защите женщин от притеснения и насилия» предлагается внести понятие «преследование» (stalking). Орден планируется выдавать жертвам преследования.

Под преследованием, согласно формулировке законопроекта, подразумеваются действия, вызывающие у жертвы страх или депрессию, совершённые более одного раза против воли потерпевшей:

физическое преследование (слежка);

вступление в контакт с ним устно, с помощью средств связи или другими способами;

приход на работу, учёбу и место жительства;

совершение иных действий, вызывающих обоснованный страх или представляющих угрозу для жизни.

В случае принятия законопроекта, охранный ордер также может содержать следующие ограничения: