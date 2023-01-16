15 января примерно в 14:50 произошёл взрыв газа в двухэтажном доме в махалле «Кахрамон» Хавастского района Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Взрыв произошёл на первом этаже здания, из-за чего была повреждена конструкция всего дома. В результате этого погибли два человека, ещё один получил повреждения и госпитализирован в больницу.





На место инцидента прибыл отряд Управления по чрезвычайным ситуациям области, а также хоким Сырдарьи Акмалжон Махмудалиев и другие руководители.

По данному факту ведётся доследственная проверка.