На суде по уголовному делу о событиях в Нукусе 1−2 июля продолжаются прения, начавшиеся накануне, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Днём ранее выступила сторона обвинения, которая запросила основным обвиняемым Даулетмурату Тажимуратову и Лолагул Каллыхановой 18 и 11 лет лишения свободы, соответственно. Другим подсудимым также запрошены многолетние сроки.

Сегодня, 12 января, в суде выступают адвокаты.

После завершения допроса свидетелей судья разрешил возобновить онлайн-трансляцию с заседаний.

«Газета.uz» ведёт трансляцию из зала Бухарского областного суда по уголовным делам.

Благодарим Верховный суд за открытость и содействие в организации прямого эфира.